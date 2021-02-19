Российский МИД предложил иностранным дипломатам привиться «Спутником V»

Российский МИД предложил всем иностранным сотрудникам дипмиссий, работающим в стране, пройти вакцинацию от коронавируса «Спутником V». Об этом пишет «Коммерсант».



В ведомстве изданию заявили, что практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации от вирусов распространена во многих государствах. Успешная борьба с пандемией требует как можно большего охвата людей в стране.

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Желание привиться первой российской вакциной от коронавируса выразили дипломаты из стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также государств СНГ, где разрешено использование вакцины «Спутник V». В посольстве США в Москве заявили, что посол Джон Салливан не будет прививаться. Свое решение он аргументировал тем, что не хотел бы получать дозу «Спутника V», предназначенную для россиянина.



Вчера американская газета Washington Post сообщила, что сотрудники Госдепартамента США обратились к российским властям с просьбой получить прививку российской вакциной «Спутник V». Это связано с тем, что в Вашингтоне не смогли пообещать доставить в ближайшее время дипломатам вакцины от коронавируса американского производства.

Татьяна Леухина