Татарстан ожидает вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», сведений о количестве пока нет
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» должна поступить в Татарстан в марте. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
«В каком количестве? Пока ни графика, ничего», — сказала она на пресс-конференции.
Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков пообещал уведомить население о поступлении препарата.
Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что в Татарстане ожидают вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» в конце января — начале февраля. В итоге сроки сдвинулись на март.
По данным ведомства, вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», эффективна против распространяющихся в мире штаммов COVID-19. Разработчики считают, что иммунитет у вакцинируемых будет держаться около года.ОбществоМедицина Татарстан
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