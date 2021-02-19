Татарстан ожидает вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», сведений о количестве пока нет

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора РФ

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» должна поступить в Татарстан в марте. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«В каком количестве? Пока ни графика, ничего», — сказала она на пресс-конференции.

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков пообещал уведомить население о поступлении препарата.

Фото: Максим Платонов

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что в Татарстане ожидают вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» в конце января — начале февраля. В итоге сроки сдвинулись на март.

По данным ведомства, вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», эффективна против распространяющихся в мире штаммов COVID-19. Разработчики считают, что иммунитет у вакцинируемых будет держаться около года.