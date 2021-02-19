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Главврач Коммунарки рассказал о разработке способа определения коронавируса по кашлю

23:41, 19.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главврач Коммунарки рассказал о разработке способа определения коронавируса по кашлю
Фото: realnoevremya.ru

Главврач Коммунарки Денис Проценко рассказал о разработке нового способа определения коронавируса. Он сообщил, что больница №40 участвует в исследовании по определению COVID-19 по кашлю.

Проценко обратил внимание, что кашель при коронавирусе отличается от обычного кашля. По его словам, для исследований медучреждение собрало большую базу данных записей кашля пациентов.

Главврач Коммунарки отметил, что еще в начале пандемии коронавируса, в апреле он мог определить, заболеет ли человек коронавирусом по кашлю в разговоре по телефону, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Проценко рассказал, что кашель заболевшего COVID-19 человека не спутаешь ни с чем: он имеет особенные интонации — не глубокие надсадные, а как бы поверхностные. Также у человека имеется чувство непроходящего першения.

Ученые из США установили, что симптомы коронавируса возникают у заболевших в следующем порядке: жар, кашель, мышечные боли, тошнота или рвота, диарея.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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