Билл Гейтс рассказал, как «небольшое количество миллиардов» поможет остановить коронавирус

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс на Мюнхенской конференции призвал инвестировать в строительство предприятий по производству вакцин от COVID-19.

«Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится», — заявил Гейтс.

Гейтс обратил внимание, что страны и корпорации должны сотрудничать в условиях распространения коронавируса, пишет «РИА Новости». Экспертам следует объединить свои силы, чтобы предотвратить подобные пандемии в будущем.

По словам Гейтса, основным мировым приоритетом на ближайшие годы должен стать равный доступ к препаратам от инфекций.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году основатель Microsoft заявлял, что пандемия коронавируса завершится в лучшем случае в 2022 году. В январе он обратил внимание, что COVID-19 уже стал частью повседневной жизни. Однако он уверен, что мир еще не готов к новой пандемии, которая будет в десять раз хуже.



В январе Гейтс сделал прививку от коронавируса.



Татьяна Демина