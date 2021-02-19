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Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив $55 тысяч

22:09, 19.02.2021
Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив $55 тысяч
Фото: flickr.com

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, достигнув к 21:53 (по мск) $55,2 тысячи.

В ходе торговой сессии криптовалюта росла на 7%, сообщает RT.

Отметим, 17 февраля в 22:36 (по мск) cтоимость единицы биткоина составила $52 186. Импульсом для роста криптовалюты стало заявление Tesla об инвестировании в нее $1,5 млрд.

Ранее «Реальное время» подсчитало, что можно приобрести за один биткоин, стоимостью $51 тысячу.

Татьяна Демина
Экономика
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