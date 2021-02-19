Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив $55 тысяч
Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, достигнув к 21:53 (по мск) $55,2 тысячи.
В ходе торговой сессии криптовалюта росла на 7%, сообщает RT.
Отметим, 17 февраля в 22:36 (по мск) cтоимость единицы биткоина составила $52 186. Импульсом для роста криптовалюты стало заявление Tesla об инвестировании в нее $1,5 млрд.
Ранее «Реальное время» подсчитало, что можно приобрести за один биткоин, стоимостью $51 тысячу.
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