Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив $55 тысяч

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, достигнув к 21:53 (по мск) $55,2 тысячи.

В ходе торговой сессии криптовалюта росла на 7%, сообщает RT.

Отметим, 17 февраля в 22:36 (по мск) cтоимость единицы биткоина составила $52 186. Импульсом для роста криптовалюты стало заявление Tesla об инвестировании в нее $1,5 млрд.

Ранее «Реальное время» подсчитало, что можно приобрести за один биткоин, стоимостью $51 тысячу.

Татьяна Демина