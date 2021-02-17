В Казани пробки снова достигли 8 баллов

В среду вечером пробки снова достигли 8 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Крупные заторы наблюдаются на улицах Лево-Булачной, Пушкина. В обе стороны стоят Щербаковский переулок и улица Тихомирнова, улица Вишневского — вплоть до моста «Миллениум», Николая Ершова, Космонавтов.

Пробки также образовались на Кремлевской и Кировской дамбах по направлению из центра города. Затруднено движение по проспекту Ибрагимова, улице Декабристов.

На Оренбургском тракте пробка образовалась на въезде в город.

Ольга Плешкова