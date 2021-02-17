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Хабиров официально назначил Эльмиру Туканову главой Госкомитета Башкирии по туризму

13:11, 17.02.2021
Хабиров официально назначил Эльмиру Туканову главой Госкомитета Башкирии по туризму
Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Башкирии Радий Хабиров официально назначил нового руководителя республиканского комитета по туризму. Как и предсказывали СМИ, пост заняла Эльмира Туканова.

Соответствующий указ был подписан 15 февраля и опубликован сегодня на официальном портале правовой информации РБ.

Фото: pravitelstvorb.ru

Напомним, 10 февраля пост председателя Госкомитета Башкирии по туризму покинул предыдущий руководитель ведомства Салават Нафиков. Следом за этим появились слухи о планах руководства республики назначить на этот пост Эльмиру Туканову. Она занимала аналогичную должность в правительстве Свердловской области.

ОбществоВласть Башкортостан
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