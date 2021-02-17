Хабиров официально назначил Эльмиру Туканову главой Госкомитета Башкирии по туризму
Глава Башкирии Радий Хабиров официально назначил нового руководителя республиканского комитета по туризму. Как и предсказывали СМИ, пост заняла Эльмира Туканова.
Соответствующий указ был подписан 15 февраля и опубликован сегодня на официальном портале правовой информации РБ.
Напомним, 10 февраля пост председателя Госкомитета Башкирии по туризму покинул предыдущий руководитель ведомства Салават Нафиков. Следом за этим появились слухи о планах руководства республики назначить на этот пост Эльмиру Туканову. Она занимала аналогичную должность в правительстве Свердловской области.ОбществоВласть Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым