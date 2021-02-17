Дом №5 в казанском ЖК «Молодежный» достроят в этом году

Строительство последнего долгостроя в казанском ЖК «Молодежный» — дома №5 — хотят завершить в этом году. Об этом сообщает Фонд поддержки дольщиков Татарстана.



В настоящее время в доме выполняется кирпичная кладка стен, монтаж окон и металлических ограждений переходных балконов, оштукатуривание стен квартир, отделка стен и потолка автостоянки, а еще устройство сетей вентиляции, электросетей, охранно-пожарной сигнализации, автоматизации, отопления и водопровода.

Если строительство завершится в этом году, долгожданное жилье получат около 300 семей.

Напомним, строительство домов ЖК «Молодежный» остановилось в 2015 году — не достроили дома №1, №2 и №5. Первые два дома достроили по республиканской программе поддержки дольщиков, дом №5 — по федеральной программе, по которой Фонд РТ по защите прав граждан-участников долевого строительства заключил соглашение с ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». На завершение строительства дома выделили более 1 млрд рублей. В 2018 году для дома №5 только формировались источники финансирования.

Маргарита Головатенко