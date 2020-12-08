С экс-главы Марий Эл Маркелова взыскали свыше 80 млн рублей

Судебные приставы Марий Эл взыскали с экс-главы республики Леонида Маркелова более 80 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФССП региона.

В доход государства с Маркелова по исполнительному листу поручено взыскать более 8,5 млн рублей, более $224,6, свыше 660,7 евро и 251 гривну.

Деньги изъяты в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании выданного судом Нижнего Новгорода исполнительного листа.

Напомним, что в ноябре на суде по делу Маркелова гособвинение потребовало отправить его в колонию на 17 лет. Также прокуратура просит запретить ему на 3 года занимать руководящие должности.



Фото: realnoevremya.ru

Помимо этого, в ноябре Йошкар-Олинский суд согласился с требованием Генпрокуратуры и изъял развлекательный центр Маркелова, расположенный в столице Марий Эл. Он оценивается в 111 млн рублей.



Маркелов обвиняется во взятках в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и в незаконном приобретении оружия.



Татьяна Демина