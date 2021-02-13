В 2020 году долги россиян за тепло выросли на 15,5 млрд рублей

В России по итогам прошлого года дебиторская задолженность за потребленную тепловую энергию выросла на 15,5 млрд рублей и достигла 209,2 млрд рублей. Об этом рассказали в «Совете производителей энергии».

Энергетики связывают это с постановлением правительства РФ, которые было принято в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Согласно ему, до 1 января 2021 года был введен мораторий на взыскание неустойки за просрочку оплаты коммунальных услуг. Отдельные категории потребителей восприняли это как право не платить, что привело к полному прекращению оплаты ЖКУ или сокращению до минимума платежей недобросовестными гражданами, управляющими организациями, а также посредниками.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уже в мае уровень оплаты за ЖКУ снизился до 85% от начислений. При этом плановая выручка всех теплоснабжающих организаций России на 2020 год составляла 1,2 триллиона рублей, приводит «РИА Новости» данные ассоциации.

В феврале татарстанцы вновь стали жаловаться на высокую плату за ЖКУ. Большинство казанцев имеют вопросы к правильности начисления платы за отопление.



Татьяна Леухина