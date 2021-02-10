КАМАЗ может перевести производство грузовой техники за 2 млрд рублей

ПАО «КАМАЗ» рассматривает возможность перевода производства прицепной и емкостной техники с площадки ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ) на территорию ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Оба завода находятся в Башкирии, говорится на сайте республиканского Минпромэнерго. Инвестиционный проект оценивается почти в 2 млрд рублей.



Цель передислокации производства — увеличение выпуска автобусов на НЕФАЗе. Уточняется, что затраты на модернизацию автобусного производства составят 4 млрд рублей, сообщила пресс-служба республиканского Минпромэнерго.

Организовать производство на Туймазинском заводе планируют за счет дозагрузки существующего оборудования и создания новых специализированных участков сборки, сварки и окраски.

Ранее сообщалось, что в 2021 году НЕФАЗ планирует удвоить производство электробусов. В 2020-м предприятие выпустило 202 машины. Кроме того, уже спроектирован 9-метровый электробус, а 18-метровый собран и проходит испытания.