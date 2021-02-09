Нефтехимики стали лучшими копирайтерами среди работающей молодежи Татарстана
Сразу четыре сотрудника ПАО «Нижнекамскнефтехим» отмечены на конкурсе «Лучший копирайтер работающей молодежи РТ». Это лаборант химического анализа Гузель Давлетова, инженер по охране труда по надзору и профилактики охраны труда Алина Елизарова, машинист холодильных установок Алина Насибуллина и электромонтер Фанзил Шигапов.
Конкурс проводится Министерством по делам молодежи РТ совместно с Союзом молодежи предприятий и организаций РТ. По мнению организаторов, он поможет распространить уникальный положительный опыт работы с молодежью, выявить литературные таланты и поддержать молодых активистов, а также привлечь внимание СМИ и общественности к деятельности движения работающей молодежи.
Участниками конкурса стали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Каждый желающий мог подать заявки по восьми номинациям. Работы, опубликованные на официальном сайте Союза молодежи предприятий и организаций РТ, оценивались по 10-балльной системе. Жюри обращало внимание на актуальность, достоверность, насыщенность материала, соответствие заявленному жанру и оригинальность подачи.
Победителем номинации стал автор, набравший в совокупности наибольшее количество баллов за каждую публикацию. Награждение лучших копирайтерови среди работающей молодежи Татарстана проходило в Министерстве по делам молодежи РТ.
— Я участвовала в номинации «Охрана труда на предприятии или организации РТ». Старалась подробно рассказать о проводимых в компании семинарах по охране труда, о взаимодействии с надзорными органами, профсоюзом РТ. Мне удалось занять третье место, чему я очень рада, — поделилась впечатлениями инженер по охране труда по надзору и профилактики охраны труда Алина Елизарова.
— Награждение в Казани прошло на высшем уровне. Я занял первое место в номинации «Культурно-массовая работа на предприятии или организации РТ». В своей публикации описал самые интересные культурные мероприятии, спортивные соревнования и интеллектуальные игры, которые проходят в «Нижнекамскнефтехиме». У молодежи НКНХ очень интересная творческая жизнь, спасибо членам жюри за высокую оценку моего труда, — сообщил электромонтер Фанзил Шигапов.
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