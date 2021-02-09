Нефтехимики стали лучшими копирайтерами среди работающей молодежи Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

Сразу четыре сотрудника ПАО «Нижнекамскнефтехим» отмечены на конкурсе «Лучший копирайтер работающей молодежи РТ». Это лаборант химического анализа Гузель Давлетова, инженер по охране труда по надзору и профилактики охраны труда Алина Елизарова, машинист холодильных установок Алина Насибуллина и электромонтер Фанзил Шигапов.

Конкурс проводится Министерством по делам молодежи РТ совместно с Союзом молодежи предприятий и организаций РТ. По мнению организаторов, он поможет распространить уникальный положительный опыт работы с молодежью, выявить литературные таланты и поддержать молодых активистов, а также привлечь внимание СМИ и общественности к деятельности движения работающей молодежи.

Участниками конкурса стали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Каждый желающий мог подать заявки по восьми номинациям. Работы, опубликованные на официальном сайте Союза молодежи предприятий и организаций РТ, оценивались по 10-балльной системе. Жюри обращало внимание на актуальность, достоверность, насыщенность материала, соответствие заявленному жанру и оригинальность подачи.

Победителем номинации стал автор, набравший в совокупности наибольшее количество баллов за каждую публикацию. Награждение лучших копирайтерови среди работающей молодежи Татарстана проходило в Министерстве по делам молодежи РТ.

— Я участвовала в номинации «Охрана труда на предприятии или организации РТ». Старалась подробно рассказать о проводимых в компании семинарах по охране труда, о взаимодействии с надзорными органами, профсоюзом РТ. Мне удалось занять третье место, чему я очень рада, — поделилась впечатлениями инженер по охране труда по надзору и профилактики охраны труда Алина Елизарова.

— Награждение в Казани прошло на высшем уровне. Я занял первое место в номинации «Культурно-массовая работа на предприятии или организации РТ». В своей публикации описал самые интересные культурные мероприятии, спортивные соревнования и интеллектуальные игры, которые проходят в «Нижнекамскнефтехиме». У молодежи НКНХ очень интересная творческая жизнь, спасибо членам жюри за высокую оценку моего труда, — сообщил электромонтер Фанзил Шигапов.



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