Леонид Слуцкий подвел итоги второго зимнего сбора «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (3:1) в контрольном матче и подвел итоги второго тренировочного сбора в Турции.

Рулевой казанцев остался доволен атакующими действиями команды. При этом у Слуцкого есть вопросы к подопечным по игре в обороне.

«Во всех матчах на этом сборе, если мы говорим про игры основного состава, я более чем удовлетворен качеством наших атакующих действий. Мы много забиваем и огромное количество имеем моментов. Даже в игре против «Динамо», где состояние разнилось между командами, на мой взгляд, мы создали не меньше голевых моментов, а может быть, и больше.

Поэтому все, что касается атакующих действий, достаточно стабильно, и в этом плане у нас игра достаточно стабилизирована. Что касается обороны, то она всегда связана с состоянием, и могут быть различные ситуации. Сегодня не было каких-то сверхглобальных оборонительных проблем, но все равно пропустили, и я не очень доволен этим», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Во вторник «Рубин» сыграл свой заключительный матч на втором зимнем сборе в Турции. Подопечные Слуцкого обыграли лидера ФНЛ «Нижний Новгород» со счетом 3:1, дублем в составе казанцев отметился Хвича Кварацхелия.

Накануне «Рубин» вторым составом проиграл томской «Томи» (2:3). До этого казанцы провели еще две игры — сыграли вничью с «Химками» (2:2) и уступили московскому «Динамо» (2:3), пропустив в самом конце встречи.

Напомним, сегодня в воротах казанской команды дебютировал 17-летний вратарь Никита Янович.