В Москве Когогин поздравил с 96-летием первого гендиректора КАМАЗа

В воскресенье, 7 февраля, в Москве поздравили первого гендиректора КАМАЗа и бывшего министра машиностроения Льва Васильева. В мероприятии приняли участие действующий глава КАМАЗа Сергей Когогин, его супруга и депутат Госдумы Альфия Когогина и полпред Татарстана в РФ Равиль Ахметшин.

«Под вашим руководством был построен огромный автомобильный завод — крупнейший в Европе, которому не было равных в Советском Союзе», — приводит слова Ахметшина пресс-служба полпредства республики.

Лев Васильев руководил КАМАЗом с 1969 по 1981 год. Под его руководством в 1976 году сдали первую очередь Камского автогиганта, а в 1981 году — вторую. После этого он руководил ПО «Москвич» и автозаводом Ленинского комсомола. Затем он перешел в Госплан, а вскоре занял пост министра машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.