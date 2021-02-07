Игрок «Уфы» Камилов получил сотрясение мозга в игре с «Вентспилсом»

«Уфа» обыграла латвийский «Вентспилс» (1:0) в контрольном матче в рамках тренировочного сбора в Турции.

Игра омрачилась травмой, полученной по ходу встречи полузащитником башкирской команды Владиславом Камиловым. В одном из эпизодов в первом тайме хавбек «Уфы» упал и ударился затылком о газон. Футболист смог доиграть матч, но после финального свистка был отправлен на обследование в одну из турецких клиник.

— Я помню, как соперник врезался в меня в воздухе, когда я подпрыгнул. Момент падения не помню. Вроде бы все прошло, но по ходу матча я стал замечать, что теряю концентрацию, даже забывал где чьи ворота. После игры подошел к доктору команды, объяснил проблему и меня сразу решили отвезти на обследование в одну из турецких клиник, — прокомментировал эпизод Камилов «Реальному времени».

Фото: vk.com/ufafc

По итогам обследования у футболиста диагностировали сотрясение мозга. Камилов отказался от госпитализации, ему предписали покой. При этом он отметил, что по ходу игры не чувствовал никаких болей и не придавал серьезного значения произошедшему.

Напомним, ранее «Уфа» подписала контракт с полузащитником и экс-капитаном «Ахмата» Олегом Ивановым.