Telegram заблокировал каналы с личными данными граждан

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин (архив)

В Telegram будут блокироваться каналы, в которых публикуются личные данные граждан. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем официальном telegram-канале.



«За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России», — написал он, отметив, что вместе с этим появились каналы, в которых выкладываются домашние адреса, телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, журналистов и медиаменеджеров. В комментариях к записям в подобных каналах можно было увидеть призывы к насилию.

«В связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS — оно не получает одобрение Apple. В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными», — сообщил он.

Фото: pixabay.com

Ранее Роскомнадзор направлял в Telegram письмо с требованием прекратить незаконное распространение персональных данных россиян.