Стипендии студентам, соревнования по корэш: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 4 февраля

Балтасинский район Татарстана сегодня посетил руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров. Он побывал в центральной мечети и ознакомился с деятельностью филиала казанского медресе имени 1000-летия принятия ислама. Фотоотчетом с мероприятия с подписчиками в Instagram поделился глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин.

Глава Высокогорского района РТ Рустам Калимуллин поздравил с 95-летием жительницу Бирюлинского сельского поселения Анну Гаврилову. «Желаю крепкого здоровья и семейного счастья!» — написал он в описании к instagram-публикации.

В Чистопольском районе прошла встреча с трудовыми коллективами отдела молодежи и отдела спорта. Также глава муниципалитета Дмитрий Иванов поздравил отличившихся студентов с успехами в учебе. Фотографии с торжественного мероприятия по вручению стипендий главы района он опубликовал в своем Instagram.

Глава Арского района РТ Ильшат Нуриев анонсировал соревнования по корэш. Всех жителей и гостей муниципалитета он пригласил на спортивное мероприятие, которое пройдет 6 февраля в спорткомплексе «Арча».

Татьяна Демина