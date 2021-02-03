Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей

Матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Риге пройдут без зрителей. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Он также отметил, что все участники турнира будут содержаться в условиях «пузыря», в изоляции от остального мира.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Фото: mk.gov.lv

Напомним, накануне стало известно, что чемпионат мира по хоккею полностью проведет Латвия. До лишения Белоруссии права проведения турнира Риге предстояло делить организацию соревнований с Минском.

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель говорил о вероятности разрешения болельщикам посещать матчи чемпионата мира.