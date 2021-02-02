Boston Dynamics опубликовало видео, как робот-пес рисует мелом и собирает мусор

Фото: скриншот

Американская компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в своем YouTube-канале видео, на котором одно из ее изобретений рисует мелом и собирает мусор.



На кадрах видно, как робот-пес поднимает лежащую в снегу или на полу комнаты вещь и кладет ее в емкость, расположенную на его спине. Следующий фрагмент видео показывает, как изобретение на своих четырех «лапах» прыгает через скакалку, которой управляют два других робопса.

Среди прочих функций, которыми наделили свои изобретение робототехники, открытие дверей и переключение рычагов. Также в видео робот-пес продемонстрировал, что умеет копать землю и сажать в нее растения. Также создатели наделили четырехногого робота навыком рисования.

Ранее Boston Dynamics опубликовала в YouTube видео, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.

Татьяна Демина