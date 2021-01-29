В Казани волонтеры начали консервацию дома общества «Мазут»
В Казани волонтеры очистили и начали консервацию 180-летнего дома на улице Меховщиков, в котором в начале XX века располагалась контора торгового общества «Мазут».
Как выяснило «Реальное время», далее предполагается разработать концепцию реконструкции здания и найти инвесторов.
Напомним, что этот дом является старейшей постройкой Ново-Татарской слободы. В то же время из дома только несколько лет назад выселили жильцов. Никакого охранного статуса ему присвоено не было, и здание оказалось под угрозой уничтожения.НедвижимостьОбществоКультураИстория Татарстан
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