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В Казани волонтеры начали консервацию дома общества «Мазут»

16:11, 29.01.2021
В Казани волонтеры начали консервацию дома общества «Мазут»
Фото: Ян Гордеев

В Казани волонтеры очистили и начали консервацию 180-летнего дома на улице Меховщиков, в котором в начале XX века располагалась контора торгового общества «Мазут».

Как выяснило «Реальное время», далее предполагается разработать концепцию реконструкции здания и найти инвесторов.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, что этот дом является старейшей постройкой Ново-Татарской слободы. В то же время из дома только несколько лет назад выселили жильцов. Никакого охранного статуса ему присвоено не было, и здание оказалось под угрозой уничтожения.

НедвижимостьОбществоКультураИстория Татарстан
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