От «Жука» до Panamera: пять самых известных автомобилей, связанных с Фердинандом Порше

30 января исполняется 70 лет со дня смерти Фердинанда Порше, одного из самых известных конструкторов автомобилей и бронетанковой техники. Широким кругам он известен в первую очередь как основатель компании Porsche, однако, помимо этого, он создал довольно большое количество моделей транспорта, названия которых не связаны с этим брендом. «Реальное время» изучает основные модели автомобилей, ассоциирующиеся с его именем.

Volkswagen Käfer

Свое конструкторское бюро Порше открыл в Штутгарте в марте 1931 года. Оно занималось разработкой двигателей, а также автомобилей и мотоциклов. В январе 1934 года Порше представил министерству транспорта Германии план создания практичного автомобиля малого веса. В мае того же года Ассоциация автопромышленности Германии выдвинула идею создания «народного автомобиля». Большинству крупных производителей идея показалась сомнительной с точки зрения рентабельности, и разработка была поручена тогда еще небольшой компании Porsche — главой которой был, собственно, создатель прототипа.

Volkswagen Käfer. Фото: ru.wikipedia.org

Под производство автомобиля строился новый завод — компания называлась Volkswagenwerk GmbH. Вторая мировая война помешала планам, производство началось уже в 1946 году, под руководством Британского военного правительства. Автомобиль, с конца 60-х ставший официально называться Volkswagen Käfer («Жук»), стал одним из самых популярных в мире, и активно поставлялся в другие страны. Непосредственно на заводе в Вольфсбурге производство продолжалось до 1974 года, а в странах Латинской Америке видоизмененный «Жук» производился до 2003 года.

Первые Porsche

Фердинанд Порше в годы Второй мировой войны занимался разработкой танков и автомобилей-амфибий. Он поучаствовал в создании, к примеру, тяжелого танка Tiger, противотанковой самоходно-артиллерийской установки «Фердинанд», а также сверхтяжелого танка Maus. В 1945 году Фердинанда Порше арестовали, в 1947 году с него сняли обвинения — однако он решил «отойти от дел». Руководством компании занялся его сын, Фердинанд Антон Эрнст Порше.

Porsche 356. Фото: ru.wikipedia.org

В 1948 году выпустили первый серийный автомобиль под брендом Porsche — модель 356. У автомобиля был довольно необычный дизайн, в котором уже узнавались считающиеся сейчас «классическими» черты бренда. По-настоящему массовое производство началось только в 50-х — всего выпустили около 70 тысяч Porsche 356. Стандартный двигатель был мощностью в 38 л. с. при объеме в 1,1 литра — он позволял развивать скорость до 140 км/ч. Были, впрочем, и другие двигатели — вплоть до двухлитрового с мощностью в 130 л. с. В 1964 году на смену 356-й модели пришла, пожалуй, самая известная модель производителя — Porsche 911.

Porsche 911

Визуально новая модель осталась очень похожей на популярную 356-ю. Что интересно — изначально номер модели предполагался как 901. Однако во Франции у компании Peugeot зарегистрирован товарный знак — трехбуквенное обозначение модели с «нулем» посередине. Porsche, чтобы не втягиваться в судебные тяжбы, решил переименовать модель в 911. С этими цифрами связана и еще одна интересная особенность: изначально три цифры в названии моделей Porsche — лишь внутризаводское обозначение модели. Соответственно, любые масштабные изменения должны были менять эти цифры. Однако 911-я модель стала так популярна, что эти три цифры стали использоваться как название модели — в результате Porsche 911 выпускаются и сейчас, к примеру, Porsche 992, выпускающиеся с 2019 года — это восьмое поколение Porsche 911.

Porsche 911. Фото: ru.wikipedia.org

Что касается первого, «классического» поколения 911 — то базовый двигатель был двухлитровым, с мощностью в 130 л. с. Двигатель мощностью в 2,2 литра появился в 1970-м году, в 2,4 литра — в 1972 году. Всего было выпущено около 80 тысяч 911-х первого поколения. Второе поколение выпускалось с 1974 по 1990 годы, третье — до 1994-го, пятое — до 2005-го, шестое — до 2011-го, седьмое — до 2017-го. Нынешнее поколение — модель 992 — выпускается под названиями Carrera, Turbo и Targa. Мощность двигателей составляет от 380 до 641 л. с.

Другие Porsche

Однако популярны в мире не только разные поколения Porsche 911. Существуют и другие модели, пользующиеся высоким спросом. К примеру, еще в 1996 году появилась модель Porsche 986, известная как Boxster. Модель является «младшей» по отношению к линейке 911. Это — двухместный родстер, в 2005 году было выпущено новое поколение — 987, а в 2012 году — третье, 981. Четвертое поколение — 718 или 982 — выпускается с 2016 года.

В 2005 году началось производство спортивного купе Porsche Cayman, максимально похожего на Boxster. В 2009 году, кроме того, начались продажи пятидверного спортивного фастбэка класса «Гран Туризмо» (высокоскоростные машины, предназначенные для комфортного передвижения по обычным дорогам) под названием Panamera — упор в нем сделан не только на скорость, но и на комфорт.

Кроссоверы Porsche

«Зашли», причем очень успешно, инженеры Porsche и в популярнейший сейчас (особенно в некоторых странах) сегмент кроссоверов. Произошло это в 2002 году, когда было выпущено первое поколение Cayenne. Модель разрабатывалась совместно с Volkswagen — и с моделью другого немецкого производителя, Touareg, их объединяет платформа. У первого поколения Cayenne устанавливались двигатели мощностью от 240 до 550 л. с. Второе поколение выпустили в 2010 году — у модели увеличилась колесная база. Третье поколение выпустили в 2017 году, по оснащению машина приблизилась к Panamera.

Porsche Macan. Фото: ru.wikipedia.org

С 2013 года, кроме того, продается Porsche Macan — модель, изначально предполагавшаяся к выпуску под названием Cajun (Cayenne Junior или «младший Кайенн»). Машина построена на базе Audi Q5. Модель все еще выпускается в первом поколении, устанавливаемые двигатели — мощностью от 208 до 434 л. с.

Максим Матвеев