Полузащитник «Зенита» Мусаев перейдет в «Рубин»

Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев может стать игроком казанского «Рубина».

Информацию подтвердил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов. По его словам, стороны практически договорились по трансферу игрока.

«Это действительно так. Планируем выкупать. Не могу точно назвать цену.

Переговоры проходят нормально, практически договорились», — сказал Сайманов.

Источники сообщают, что Мусаев обойдется «Рубину» в 500 тысяч евро. При этом тренер «Зенита» Сергей Семак был против трансфера игрока в казанский клуб, но руководство смогло переубедить наставника питерцев.

Фото: vk.com/zenit

Мусаев воспитанник питерской академии и с 2016 года привлекается к основному составу. За «Зенит» он успел провести 16 матчей, чаще выступая за «Зенит-2».

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