В операционной системе Android 12 появится неожиданная функция

В новой версии Android появится совершенно новая функция. Об этом говорится на форуме разработчиков программного обеспечения XDA Developers.

Теперь пользователи смогут управлять вибрацией в играх, запущенных на мобильных устройствах. В Android 12 ожидается улучшенная работа этого эффекта, особенно при использовании джойстиков и контроллеров. Над этим сейчас работают программисты Google.

Фото: pixnio.com

Пока этим нововведением могли похвастаться лишь консоли и компьютеры. Опцию Android 12 оценят геймеры, которые используют облачные игровые сервисы, например, Stadia от Google.

Ранее СМИ узнали о планах Apple разработать смартфон со складным экраном.

Татьяна Леухина