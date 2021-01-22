Новости технологий

02:41 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В операционной системе Android 12 появится неожиданная функция

01:35, 22.01.2021
В операционной системе Android 12 появится неожиданная функция
Фото: wikimedia.org

В новой версии Android появится совершенно новая функция. Об этом говорится на форуме разработчиков программного обеспечения XDA Developers.

Теперь пользователи смогут управлять вибрацией в играх, запущенных на мобильных устройствах. В Android 12 ожидается улучшенная работа этого эффекта, особенно при использовании джойстиков и контроллеров. Над этим сейчас работают программисты Google.

Фото: pixnio.com

Пока этим нововведением могли похвастаться лишь консоли и компьютеры. Опцию Android 12 оценят геймеры, которые используют облачные игровые сервисы, например, Stadia от Google.

Ранее СМИ узнали о планах Apple разработать смартфон со складным экраном.

Татьяна Леухина
ТехнологииIT
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также