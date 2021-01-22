В операционной системе Android 12 появится неожиданная функция
В новой версии Android появится совершенно новая функция. Об этом говорится на форуме разработчиков программного обеспечения XDA Developers.
Теперь пользователи смогут управлять вибрацией в играх, запущенных на мобильных устройствах. В Android 12 ожидается улучшенная работа этого эффекта, особенно при использовании джойстиков и контроллеров. Над этим сейчас работают программисты Google.
Пока этим нововведением могли похвастаться лишь консоли и компьютеры. Опцию Android 12 оценят геймеры, которые используют облачные игровые сервисы, например, Stadia от Google.
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