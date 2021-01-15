«Нижнекамскнефтехим» ввел в эксплуатацию новую автовесовую

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» появился еще один автовесовой пункт. Новый объект по точному взвешиванию и контролю за отгружаемой продукцией установлен в цехе №1422 завода ДБиУВС — на объекте Т-8/2, предназначенном для приема, хранения и отгрузки полуфабрикатов и продукции цехам-потребителям заводов СК, БК, ИМ, ДБиУВС и ЭП-600, а также сторонним компаниям.

Работы по возведению нового автовесового поста и пусконаладочные операции проводились с августа по ноябрь 2020 года. В настоящее время объект Т-8/2 представляет собой целый комплекс, включающий в себя резервуарный парк, насосную закрытого типа, узел налива в автоцистерны и административно-бытовой корпус с операторной.

На новой автовесовой отгрузка нефтехимической продукции и отправка ее потребителям со всей страны производятся в круглосуточном режиме. За точность процесса отвечают специальные автомобильные весы, работу которых контролируют сотрудники цеха.

— Весы состоят из шести платформ и восьми датчиков измерения. Сигнал с датчиков поступает на терминальный шкаф, где он обрабатывается и определяет вес автоцистерны. Далее информация передается на автоматизированное рабочее место товарного оператора. Ввод в эксплуатацию данной автовесовой положительно влияет на взаимовыгодное сотрудничество между «Нижнекамскнефтехимом» и потребителями нефтехимической продукции, — поясняет начальник цеха №1422 завода ДБиУВС Ильнур Гильфанов.

Партнерский материал