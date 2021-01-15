В допинг-пробе российского боксера Ковалева нашли синтетический тестостерон

Российский боксер Сергей Ковалев провалил тестирование на допинг перед боем с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана.

По данным источника, в пробе россиянина обнаружили следы запрещенного синтетического тестостерона. Боксер уже получил уведомление от Ассоциации добровольного тестирования (VADA).

В команде Ковалева будут настаивать на проверке его пробы Б, спортсмен уверяет, что никаких препаратов не применял.

Фото: rusboxing.ru

Его бой с Меликузиевым, намеченный на 30 января, скорее всего, будет отменен. При этом сам узбекский боксер не против выйти на бой даже с положительной допинг-пробой у соперника.

В 2017-м году Ковалев входил в список потенциально самых высокооплачиваемых боксеров мира по версии журнала Forbes.