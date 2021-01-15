В допинг-пробе российского боксера Ковалева нашли синтетический тестостерон
Российский боксер Сергей Ковалев провалил тестирование на допинг перед боем с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана.
По данным источника, в пробе россиянина обнаружили следы запрещенного синтетического тестостерона. Боксер уже получил уведомление от Ассоциации добровольного тестирования (VADA).
В команде Ковалева будут настаивать на проверке его пробы Б, спортсмен уверяет, что никаких препаратов не применял.
Его бой с Меликузиевым, намеченный на 30 января, скорее всего, будет отменен. При этом сам узбекский боксер не против выйти на бой даже с положительной допинг-пробой у соперника.
В 2017-м году Ковалев входил в список потенциально самых высокооплачиваемых боксеров мира по версии журнала Forbes.Спорт
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