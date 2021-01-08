Вратарь сборной Вьетнама может перейти в московское «Динамо»

Московское «Динамо» заинтересовано в подписании вратаря сборной Вьетнама Льва Данга. Информацию подтвердил агент Андрей Грушин, представляющий интересы голкипера.

По его словам, стороны уже ведут переговоры о переходе футболиста.

«Лев сейчас хочет попробовать себя в европейском чемпионате. Уехав из России, он смог раскрыться и зарекомендовать себя в качестве одного из ведущих вратарей Южной Азии. Теперь ему нужен новый вызов.

Лев — воспитанник «Динамо», во многом поэтому мы ведем переговоры именно с этим клубом», — сказал Грушин.

При этом вьетнамские СМИ сообщают, что Данг близок к подписанию контракта с японским клубом «Сересо Осака», переговоры с которым находятся в финальной стадии.

Лев Данг воспитанник академии московского «Спартака», откуда в свое время перешел в школу «Динамо». У футболиста есть вьетнамские корни, благодаря которым он в 2011 году перешел в клуб из Вьетнама. В местном чемпионате его зовут Данг Ван Лам.

С 2017 года Данг выступает за сборную Вьетнама, где является основным голкипером. Год спустя он был признан лучшим вратарем местного чемпионата, а в следующем сезоне стал лучшим голкипером Южной Азии.

Фото: twitter.com/soccervietnam

В последнее время он выступал за «Муангтонг Юнайтед» из Таиланда.

Напомним, ранее стало известно о переходе двух футболистов «Тамбова» в казанский «Рубин».