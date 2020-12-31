Финансист рассказал о последствиях отключения от SWIFT в России

Отключение России от SWIFT может обернуться проблемами в международных расчетах для страны, для США это тоже будет дорого стоить. Об этом сообщил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в беседе с «Прайм».



Россия в этом случае может ввести жесткие санкции в отношении политиков и банков Америки — это не представляет выгоды для восстанавливающейся после кризиса страны. К тому же, по словам собеседника агентства, Россия обладает неплохими технологиями и экспертами в области обмена банковской информацией.

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Еще, по словам эксперта, при отключении России от SWIFT начнутся панические валютные колебания. Тем не менее, Россия должна быть готова к связанным с интернетом решениям со стороны США.

Маргарита Головатенко