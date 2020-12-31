В новогоднюю ночь загрузка казанских отелей превысит 80%

В Казани загрузка отелей в новогоднюю ночь превысит 80%, однако при этом прирост к прошлому году минимальный — он колеблется на 35%, рассказала президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина.



По ее словам, на второй неделе декабря загруженность отелей была около 20% и до конца месяца не превышала 25%. В прошлые годы показатель составлял 45—47%: «Декабрь и в доковидные времена был периодом низкого сезона, но в этом году падение особенно ощутимо».

С 3 по 6 января показатель загруженности превышает 85%. «После 7 января отели и хостелы вновь опустеют, и прогнозная загрузка по январю, даже с учетом праздников, максимум 15%, февраль же пока нулевой», — приводит слова эксперта TatCenter.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее предполагалось, что в новогодние праздники уровень загрузки отелей в Татарстане может достигнуть 94%.

Маргарита Головатенко