В Казани продлили до следующего года ограничение движения по некоторым улицам

В Казани продлили ограничение движения по тротуарам на улицах Карла Маркса и Толстого, по улице Соловецких Юнг. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Так, до 20 марта следующего года пройти нельзя будет возле здания №70/10 по ул.Карла Маркса. Также из-за ремонта и реставрации здания художественного училища возле здания №10/70 по ул.Толстого будет полностью закрыт тротуар.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Для транспорта до 29 января закрыт проезд по ул.Соловецких Юнг, возле дома №9 по ул.Энергетиков. Это связано с проведением работ по выносу водопровода с земельного участка.



Кроме того, из-за строительство второй линии метро ограничили движение по улицам Юлиуса Фучика и Чингиза Айтматова.



Татьяна Леухина