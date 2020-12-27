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В Кремле заявили, что российская экономика просела в пандемию меньше других стран

19:57, 27.12.2020 2
В Кремле заявили, что российская экономика просела в пандемию меньше других стран
Фото: pixabay.com

В России экономика просела меньше, чем в других странах. Решения, которые принимались в РФ во время пандемии, были оправданы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно (президент РФ Владимир, — прим. ред.) Путин, кто прежде всего в ней нуждается», — сказал Песков в эфире канала «Россия 1».

Фото: commons.wikimedia.org

Он сравнил экономическую ситуацию со странами, где «качали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в своей экономике». «Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%?», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Российская экономика также существенно «припала», но вылезать из этого состояния будет весной. Песков добавил, что экономика РФ достаточно мобильна, кроме того, ей весь год приходилось сталкиваться с новыми санкциями.

Ранее он заявил, что в России власти во время пандемии сработали эффективно и не впали в дешевый популизм.

Татьяна Леухина
ОбществоЭкономикаВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20:12
    Сказка на Новый год
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  • Анонимно 20:35
    Это ля кого? Для бабушек, которым пенсию на 3 рубля прибавили? Или для всех остальных, которые видят курсы валют?
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