В Кремле заявили, что российская экономика просела в пандемию меньше других стран

В России экономика просела меньше, чем в других странах. Решения, которые принимались в РФ во время пандемии, были оправданы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно (президент РФ Владимир, — прим. ред.) Путин, кто прежде всего в ней нуждается», — сказал Песков в эфире канала «Россия 1».

Фото: commons.wikimedia.org

Он сравнил экономическую ситуацию со странами, где «качали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в своей экономике». «Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%?», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Российская экономика также существенно «припала», но вылезать из этого состояния будет весной. Песков добавил, что экономика РФ достаточно мобильна, кроме того, ей весь год приходилось сталкиваться с новыми санкциями.

Ранее он заявил, что в России власти во время пандемии сработали эффективно и не впали в дешевый популизм.



Татьяна Леухина