В Елабуге за сутки выпало 22 см осадков
В Елабуге за сутки выпало 22 см осадков. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района РТ.
По предварительным прогнозам, осадки прекратятся к вечеру. Тогда же коммунальщики города приступят к вывозу снега.
Вчера вечером на улицы Елабуги вышли три снегоуборочных КамАЗа и два трактора для очистки тротуаров. С утра в городе работают 10 единиц автотехники, два малых трактора чистят парки. Все силы коммунальных служб были брошены на основные магистрали. Во дворах управляющие компании организовали очистку механизированной техники.
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