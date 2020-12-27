В Елабуге за сутки выпало 22 см осадков

В Елабуге за сутки выпало 22 см осадков. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района РТ.

По предварительным прогнозам, осадки прекратятся к вечеру. Тогда же коммунальщики города приступят к вывозу снега.

Вчера вечером на улицы Елабуги вышли три снегоуборочных КамАЗа и два трактора для очистки тротуаров. С утра в городе работают 10 единиц автотехники, два малых трактора чистят парки. Все силы коммунальных служб были брошены на основные магистрали. Во дворах управляющие компании организовали очистку механизированной техники.

Татьяна Леухина