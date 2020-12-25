Вице-премьер РФ предложил брать плату с компаний за иностранных работников

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил ввести акциз для компаний при приеме на работу иностранных сотрудников. Это коснется только новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике.

«Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих», — сказал он в интервью РБК.

Юрий Трутнев. Фото: commons.wikimedia.org

По его словам, на строительстве объектов на Дальнем Востоке работает много иностранных работников: «Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу, прежде всего гражданам нашей страны».



Ранее Минстрой РФ разработал предложения по упрощению въезда на территорию страны для трудовых мигрантов, которые будут работать на стройках.