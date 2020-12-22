Татарстанские племенные быки в преддверии Нового года — видео

В Высокогорском районе Татарстана разводят племенных быков, завезенных когда-то из Америки. К пяти годам они весят около одной тонны, а стоимость некоторых из них достигает 0,5 млн рублей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Дважды в неделю семенной материал у быков забирают в хранилище. За год только один бык дает почти 20 тысяч пробирок.

«Какой-то бык поласковее любит, некоторые быки посуровее подход любят», — поделился наблюдениями оператор по уходу за племенными быками АО «ГПП «Элита» Ильнар Загидуллин.