Спортсмены «Синтеза» завоевали бронзу чемпионата России по плаванию на короткой воде

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез» (на фото - Красных)

Спортсмены СК ВВС «Синтез» Александр Красных и Эрнест Максумов стали бронзовыми призерами чемпионата России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге.

Спортсмены стали третьими в эстафете 4х200 м вольным стилем, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Бронзу завоевали также татарстанские пловцы Вячеслав Андрусенко и Александр Обшаров. Сборная республики преодолела дистанцию за 7:05.90 секунд.

Ранее Красных не участвовал в чемпионате России по водным видам спорта в Казани, который прошел в октябре.



Татьяна Демина