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Когогин: «Проблема в том, что электротранспорт все равно придет»

09:40, 21.12.2020
Когогин: «Проблема в том, что электротранспорт все равно придет»
Фото: commons.wikimedia.org

Директор по развитию КАМАЗа Ирек Гумеров ездит на Tesla Model S. «Мы, конечно, купили Tesla (Model S, — прим. ред.). Она у нас у Ирека Гумерова, зама по развитию, служебный автомобиль. Пользуемся. Я сам поездил, посмотрел», — рассказал журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.

«Проблема в том, что электротранспорт все равно придет. Даже по результатам этого года мы видим, что количество электромобилей в нашей стране выросло по продажам, причем на 100% сразу рост происходит. Пока в основном ввозят бэушные машины, новых не так много. Но от тренда никуда не уйдешь, потому что стоимость владения остается такой, что это дешевле», — отметил глава компании (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее «Реальное время» публиковало материал об электромобиле «Кама-1» от КАМАЗа, который презентовали 10 декабря.

Фото: kamaz.ru

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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