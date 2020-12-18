Журналист, расследовавший «Дело Родченкова»: «Можно упоминать Россию на форме. CAS считает ее нейтральной?

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который и инициировал разбирательство в отношении России, когда снял расследование на основе показаний бывшего главы РУСАДА Григория Родченкова выразил недоумение решению CAS в отношении ОКР.

Российским спортсменам Спортивный арбитриажный суд разрешил использовать название «Россия» на экипировке, а также цвета флага на форме во время Олимпиад и чемпионатов мира.



«Невероятно! На форме нейтральных спортсменов может быть написано «Россия». CAS действительно считает, что это нейтральная форма?

Ерунда. Так же было в Пхенчхане-2018, когда МОК и Томас Бах демонстрировали дружеское отношение к России», — написал Зеппельт в Twitter.

Unbelievable. „Russia“ can be displayed on uniform of neutral athletes — does CAS really mean this is a neutral outfit? Nonsense — like in Pyeongchang 2018 when IOC/Thomas Bach demonstrated their Russia friendly attitude https://t.co/dis4WKQRD0 — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) December 17, 2020

Напомним, накануне CAS вынес решение, по которому в ближайшие 2 года российские атлеты на Олимпиадах и чемпионатах мира смогут выступать в нейтральном статусе. Нельзя использовать флаг страны и национальный гимн.