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Журналист, расследовавший «Дело Родченкова»: «Можно упоминать Россию на форме. CAS считает ее нейтральной?

20:54, 18.12.2020
Журналист, расследовавший «Дело Родченкова»: «Можно упоминать Россию на форме. CAS считает ее нейтральной?
Фото: tvc.ru

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который и инициировал разбирательство в отношении России, когда снял расследование на основе показаний бывшего главы РУСАДА Григория Родченкова выразил недоумение решению CAS в отношении ОКР.

Российским спортсменам Спортивный арбитриажный суд разрешил использовать название «Россия» на экипировке, а также цвета флага на форме во время Олимпиад и чемпионатов мира.

«Невероятно! На форме нейтральных спортсменов может быть написано «Россия». CAS действительно считает, что это нейтральная форма?

Ерунда. Так же было в Пхенчхане-2018, когда МОК и Томас Бах демонстрировали дружеское отношение к России», — написал Зеппельт в Twitter.

Напомним, накануне CAS вынес решение, по которому в ближайшие 2 года российские атлеты на Олимпиадах и чемпионатах мира смогут выступать в нейтральном статусе. Нельзя использовать флаг страны и национальный гимн.

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