Путин: проблем море, но мы встретили их достойно

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции заявил, что пандемия коронавируса наложила отпечаток на все стороны нашей жизни: локдаун, сокращение перевозок, рабочих мест, падение доходов.



«Проблем море, но мы встретили эти проблемы достойно, даже лучше, чем в других странах мира, которые гордятся своей устойчивостью экономики и развитостью систем здравоохранения», — отметил Путин.



«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.