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Путин: проблем море, но мы встретили их достойно

12:15, 17.12.2020 1
Путин: проблем море, но мы встретили их достойно
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции заявил, что пандемия коронавируса наложила отпечаток на все стороны нашей жизни: локдаун, сокращение перевозок, рабочих мест, падение доходов.

«Проблем море, но мы встретили эти проблемы достойно, даже лучше, чем в других странах мира, которые гордятся своей устойчивостью экономики и развитостью систем здравоохранения», — отметил Путин.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:22
    Встретили, может и достойно, но вот решать - даже не стали
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