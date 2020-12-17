МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре и гололедице

Фото: МЧС РТ

ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило об интенсивности метеорологического явления в ближайшие часы.

По прогнозу ФГБУ «УГМС РТ», с 18 часов 17 декабря до 18 часов 18 декабря в Татарстане ожидаются гололедица на дорогах, местами сильная. Утром и днем будет сильный ветер порывами до 15 м/с.



Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что в Приволжском федеральном округе и на Урале с 17 по 19 декабря температура резко упадет с аномально высоких показателей до аномально низких.



Ольга Плешкова