Владимир Путин начал онлайн-конференцию

Президент России Владимир Путин начал онлайн-конференцию. Он поприветствовал всех журналистов, а также выразил благодарность всем, кто помогает в организации мероприятия в условиях пандемии коронавируса.

Главный режиссер мероприятия рассказал, что пресс-конференция продлится около 4 часов — напомним, телеканалы заложили на пресс-конференцию президента РФ 3 часа.



«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

