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Владимир Путин начал онлайн-конференцию

12:05, 17.12.2020
Владимир Путин начал онлайн-конференцию
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин начал онлайн-конференцию. Он поприветствовал всех журналистов, а также выразил благодарность всем, кто помогает в организации мероприятия в условиях пандемии коронавируса.

Главный режиссер мероприятия рассказал, что пресс-конференция продлится около 4 часов — напомним, телеканалы заложили на пресс-конференцию президента РФ 3 часа.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

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