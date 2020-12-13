В Иннополисе помогут школьникам «Сириуса» обучать искусственный интеллект для создания новых лекарств
Эксперты татарстанского Университета Иннополис помогут школьникам образовательного центра «Сириус» в обучении искусственного интеллекта, который будет создавать лекарства. Помимо этого, обучающиеся создадут программу для генерации новостей, которая поможет СМИ подготавливать оперативные публикации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Сириуса».
Обучение искусственного интеллекта по заданным направлениям проходит в рамках программы «Большие вызовы-2020», стартовавшей в воскресенье, 13 декабря. Сессия посвящена искусственному интеллекту, финансовым технологиям и машинному обучению. Участие в ней примут 28 одиннадцатиклассников из 18 регионов, обучающихся по направлению «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение».
Помимо Университета Иннополис, командам помогут эксперты из «Яндекса», BIOCAD, Банка ВТБ и Высшей школы менеджмента СПбГУ.
Ранее «Реальное время» публиковало материал о региональном центре одаренных детей по модели «Сириуса».
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