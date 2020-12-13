Леонид Слуцкий после победы над «Тамбовом»: «Почему зимой нельзя играть в южных городах, мне непонятно»

Фото: ФК «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги победного матча против ФК «Тамбов» (1:0) в рамках Российской премьер-лиги.

— Почему то всем казалось, что матч должен сложиться как-то легко для нас, но я понимал, что это не так. Учитывая и погодные условия, и в целом концовку сезона.

Я еще раз хочу обратить внимание, что давно матчи Российской премьер-лиги матчи не игрались в таких сложных условиях. Не только климатических, но и с таким качеством поля. Почему нельзя играть одновременно в Ростове, Сочи и Грозном в это время — мне непонятно. Поэтому сложно предъявлять игрокам претензии в таких условиях.

Если говорить про игру, то, конечно, нужно было забивать второй мяч, для того, чтобы обезопасить себя и спокойно контролировать концовку встречи. Нам это не удалось. Очень неровно сыграли как по отрезкам, так и по индивидуальностям.

— Кого можете выделить по игре?

— Самошникова хочу поздравить с дебютным забитым мячом.

— Коновалов не получает шансов, в отличие от Дюпина и Медведева. Он хуже?

— Ну раз не получал, значит мне кажется, то пока так, — сказал Слуцкий.

После этой победы казанцы набрали 27 очков и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре «Рубин» сыграет в гостях с грозненским «Ахматом».