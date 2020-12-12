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Блогер Татар Малай хочет запустить кулинарное шоу на русском языке

09:42, 12.12.2020
Блогер Татар Малай хочет запустить кулинарное шоу на русском языке
Фото: publicdomainpictures.net

Татарстанский блогер Ринат Галиахметов хочет создать кулинарное шоу на русском языке. Об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на «Татар-информ».

Ведущий проекта «ВИП Media» Расим Хазиев заявил, что Галиахметов будет рассказывать на русском о татарах и об их национальной кухне, тем самым популяризируя татарскую культуру и кухню.

Он пояснил, что канал на русском языке более узнаваем: «Канал на татарском языке сложнее продвигать, проще снимать на русском языке».

Фото: pixabay.com

Ранее были названы самые популярные видео 2020 года среди россиян на YouTube.

Маргарита Голвоатенко
ТехнологииМедиаОбществоКультура Татарстан
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