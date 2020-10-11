Эксперт порекомендовал устанавливать лимит мобильного трафика

В Роскачестве порекомендовали пользователям смартфонов устанавливать лимит на использование мобильного трафика, чтобы избежать утечки данных из-за вируса.

По словам специалиста пресс-службы Роскачества Алеси Боровиковой, все приложения постоянно взаимодействуют с сервером: «Все вместе они потребляют не так много мегабайтов трафика, и в случае повышенного расхода стоит задуматься, не попал ли на смартфон зловред».

В случае обнаружения высокого потребления трафика она порекомендовала отключить интернет и сам телефон. Затем необходимо извлечь сим-карту и проверить смартфон на вирусы через wi-fi.

Фото: tatarstan.ru

За первые 6 месяцев текущего года интернет-трафик в Татарстане вырос на 43%. Тенденция усилилась во время самоизоляции и сохраняется до сих пор

