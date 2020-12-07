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«Салават Юлаев» проиграл дома «Металлургу» в матче КХЛ

19:54, 07.12.2020
«Салават Юлаев» проиграл дома «Металлургу» в матче КХЛ
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» проиграл дома магнитогорскому «Металлургу» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе уфимского клуба единственную шайбу забросил Тему Хартикайнен. У гостей дублем отметился Сергей Плотников.

Это поражение стало для «Салавата Юлаева» четвертым в последних пяти матчах в КХЛ. При этом уфимцы забросили всего 3 шайбы в четырех прошедших играх.

«Салават Юлаев» — «Металлург» Мг — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы:
0:1 — 03:32, Плотников (Минулин, Расмуссен)
1:1 — 24:35, Хартикайнен (Ларсен, Гранлунд)
1:2 — 52:08, Расмуссен (Нестрашил, Яковлев)
1:3 — 59:23, Плотников.

СпортХоккей
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