Парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа огласил приговор по делу россиянина Александра Винника. Он приговорил его к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

В то же время с Винника сняли часть обвинений в отмывании денег и полностью отклонили обвинения в нарушении работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него сняли обвинения в использовании вредоносного ПО «Локи» для осуществления кибератак, передает ТАСС.

Фото: скриншот / youtube.com

Винника задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. По данным американского Минюста, россиянин похитил $4 млрд после атаки на биржу Mt.Gox. В России против Винника заведено дело о мошенничестве.



Татьяна Леухина