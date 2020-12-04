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На КАМАЗе назначили нового директора департамента качества

11:58, 04.12.2020
На КАМАЗе назначили нового директора департамента качества
Фото: realnoevremya.ru

Директором департамента качества КАМАЗа стал Евгений Леонов. Ранее он работал в технологическом центре компании.

Леонов родился в 1980 году в Казани. Он окончил Камский машиностроительный техникум по специальности «литейное производство черных и цветных металлов», затем заочно КамПИ, где получил диплом по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство».

В 1999 году стал работать на «КАМАЗ-дизель» инженером-технологом отдела анализа эффективности средств производства. В разные годы был начальником производственно-диспетчерского отдела «КАМАЗ-дизель» и на руководящих должностях в департаменте логистики производства автокомпонентов логистического центра.

В 2018 году перешел в технологический центр на должность заместителя главного технолога по планированию и подготовке производства.

1 декабря новым директором КАМАЗа стал Антон Сарайкин. Ранее он возглавлял департамент качества автогиганта.

Татьяна Леухина
ПромышленностьНефть Татарстан
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