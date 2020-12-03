В «Одноклассниках» появились мини-приложения с такси, доставкой еды и поиском работы

Фото: «Одноклассники»

В социальной сети «Одноклассники» появились сервисы, реализованные на платформе VK Mini Apps. Они позволят прямо из мобильного приложения заказывать еду, вызывать такси и искать работу, а разработчикам мини-приложений — размещать их сразу на двух платформах, получая дополнительный трафик и заработок.

Сервисы представлены в разделе «Приложения» в ОК — он уже доступен на Android и в ближайшее время появится на iOS. Скачивать дополнительные программы на телефон не нужно.

Разработчики могут разместить свой сервис в ОК бесплатно. Для этого достаточно пройти модерацию — заявку можно подать в настройках мини-приложения. При этом неважно, кто создал проект — независимая команда или представители бизнеса.