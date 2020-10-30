Глава МВД и прокурор Татарстана навестили раненого подростком полицейского

Фото: МВД РТ

Сегодня в больнице Кукмора побывали министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин и прокурор республики Илдус Нафиков. Они посетили младшего лейтенанта Ленара Аглиуллина, который получил три ножевых ранения при попытке задержать подозреваемого в теракте 16-летнего подростка.



Министр пожелал подчиненному скорейшего выздоровления и поблагодарил за отвагу и профессиональные действия при задержании.

Напомним, минувшей ночью начальник кукморского ИВС Ленар Аглиуллин и участковый Ильназ Таразов преследовали предполагаемого преступника, бросавшего бутылки с зажигательной смесью в здание райотдела полиции. При задержании тот стал угрожать ножом и ранил Аглиуллина. На предупредительные выстрелы в воздух вооруженный ножом не реагировал, после чего лейтенант Таразов открыл огонь на поражение.

Нападавший был убит. Им оказался 16-летний подросток, приехавший в Кукмор вместе с матерью и ее сожителем из Башкирии. Там парень закончил девять классов. Продолжать учебу дальше в Кукморе он не захотел. Педагогам сообщил, что хочет поступать в одно из учебных заведений Ижевска.

Следком по РТ возбудил уголовное дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Подробности — в материале «Реального времени».