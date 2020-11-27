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Верховный суд РТ оценит законность арестов за попытку теракта в Кукморе

09:45, 27.11.2020
Верховный суд РТ оценит законность арестов за попытку теракта в Кукморе
Фото: realnoevremya.ru

Пятеро арестованных по подозрению в теракте в Кукморе сегодня обжалуют меру пресечения в Верховном суде Татарстана. Также суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения для Марата Замалиева, отчима застреленного при нападении на полицейский участок в Кукморе 16-летнего парня.

По версии силовиков, в ночь на 30 октября его 16-летний пасынок пытался поджечь отдел полиции Кукмора бутылками с зажигательной смесью, а при задержании нанес одному из полицейских три ножевых ранения. На предупредительные выстрелы в воздух не реагировал, и коллега раненого открыл огонь на поражение.

Фото: пресс-служба МВД по РТ


Было возбуждено дело о покушении на теракт, по нему проходят не менее шести подозреваемых — им также была избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО. Пятеро намерены обжаловать аресты в Верховном суде РТ.

Марат Замалиев ранее был судим по «террористической» статье за подрыв газопровода.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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