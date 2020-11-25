Сечин рассказал Путину о покупке 6 тыс. грузовиков и спецтехники у КАМАЗа

«Роснефть» закупит у ПАО «КАМАЗ» около 6 тыс. грузовиков и спецтехники. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы продлеваем долгосрочный контракт по поставке, который у нас с КАМАЗом уже существует, на дополнительную технику. На первом этапе речь идет о 2,5 тысячи единиц автотехники, специальной техники, крановой. В дальнейшем общий объем может увеличиться до 6 тысяч машин», — цитирует Сечина пресс-служба Кремля.

Также специалисты КАМАЗа будут сопровождать свою технику в местах работы. Она нужна для реализации проекта «Восток Ойл», который включает в себя разработку новых месторождений на севере Красноярского края с дальнейшей возможностью транспортировки нефти по Северному морскому пути.